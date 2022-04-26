Трех иркутян подозревают в похищении мужчины

По версии ГУ МВД по Иркутской области, группа неизвестных вымогала у 28-летнего жителя иркутского района 400 тысяч рублей. Не добившись желаемого, злоумышленники решили его похитить.

Ночью 21 апреля они встретили потерпевшего в Свердловском районе Иркутска. Угрожая предметом, похожим на пистолет, подозреваемые насильно посадили его в машину, где и были задержаны сотрудниками полиции.

По данному факту следователями СКР по Иркутской области возбуждены уголовные дела. Обвиняемым по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.