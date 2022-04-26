36 подростков задержали в клубах Иркутска в выходные

На каждого составлен протокол за нарушение комендантского часа, сообщает ГУ МВД Иркутской области.

Некоторые из подростков находились в состоянии опьянения. В отношении несовершеннолетних нарушителей и их родителей составлены административные протоколы.

Кроме того, в развлекательном заведении обнаружено несколько видов алкогольной продукции без сопроводительных документов, выявлено несоблюдение требований законодательства по табакокурению в общепитах, а у работников кухни отсутствовали медицинские книжки.

По каждому нарушению в отношении руководства клуба будет возбуждено административное расследование. Предпринимателю грозят крупные штрафы.