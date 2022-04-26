Сроки закрытия путепровода на станции Батарейная в Иркутске перенесли

Проезд через путепровод на станции Батарейная в Иркутске закроют с 10 мая 2022 года. Изначально перекрытие объекта планировали с 1 мая, рассказали SIA.RU в мэрии.

Сроки перенесли, чтобы в праздничные дни жители могли беспрепятственно проезжать через путепровод.

– С инициативой о переносе сроков обратился депутат городской думы по 6 округу Дмитрий Красноштанов. Впереди майские праздники, поэтому решили закрыть путепровод позже, чтобы на этот период обеспечить транспортную доступность для жителей Батарейной, – рассказал начальник департамента дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Денис Комаров.

Альтернативные пути объезда будут осуществлены через садоводства «Ангара-3» и «Нептун» и по улице Набережная, далее по направлению: улица Берег Ангары – улица Курганская – улица Трактовая – улица Новаторов – улица Мира – улица Трактовая.