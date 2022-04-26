Правительство РФ направило 200 млн рублей на строительство модульных гостиниц в Иркутской области

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

– Иркутская область стала одним из первых регионов, получивших такую субсидию. Поддержка Правительства Российской Федерации для развития туристической инфраструктуры очень важна. Строительство новых отелей позволит создать новые рабочие места и увеличить номерной фонд, чтобы как можно больше туристов могли отдохнуть в комфортных условиях, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Их направят на строительство 14 быстровозводимых отелей общей вместимостью 280 номеров. Работа ведется совместно с частным бизнесом, предполагается, что объем частных инвестиций составит более 260 млн рублей.

На возведение такого отеля требуется от одного до трех месяцев. Причем до 70% работ производится на заводе, на площадке проводится только сборка здания. Для возведения временных построек законодательство не требует получения исходно-разрешительной документации, экспертизы проекта, получения разрешения на строительство объектов, на ввод их в эксплуатацию.

– В настоящее время в Иркутской области насчитывается восемь компаний, производящих модульные быстровозводимые дома. Иными словами, Иркутская область обладает необходимым строительно-производственным потенциалом для выполнения поставленной задачи, – комментирует руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Модульный отель – это объект некапитального строительства, который может устанавливаться без фундамента и быть высотой до трех этажей. Такие конструкции изготавливаются для любых климатический условий, модульные гостиницы отвечают всем пожарным и санитарным требованиям, могут использоваться круглогодично.