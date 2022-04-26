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Два пожара из-за майнингового оборудования произошло в Иркутской области

Возгорание зарегистрировали в многоквартирных домах Черемхово и Ангарска. По предварительным данным, в обоих случаях причиной пожаров стало короткое замыкание майнингового оборудования, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

В 7 утра на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном панельном доме на улице Маяковского в Черемхово. Возгорание произошло внутри квартиры на 4 этаже. Собственник отсутствовал. Самостоятельно эвакуировались 5 жильцов. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шёл сильный дым, подъезды с 3-го по 5-й этаж были задымлены.

Пожарные, вскрыв дверь квартиры, ликвидировали возгорание. Огнём уничтожен шумобокс для майнингового оборудования, стены квартиры закопчены. Пострадавших нет.

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Подобный случай произошел в Ангарске. Спасатели работали в пятиэтажном панельном доме в 17а микрорайона Ангарска. Пожар произошел на балконе трехкомнатной квартиры на втором этаже. По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 14 жильцов. Огнеборцы спасли 5 человек. Хозяин квартиры прибыл в ходе тушения. В результате повреждены домашние вещи и майнинговое оборудование.

С начала года на 14 пожарах найдены сгоревшие боксы и оргтехника. Сотрудники МЧС России отмечают, что подобные пожары чаще всего происходят в утренние часы, когда нагрузка на электросеть значительно возрастает.

Шумоизоляционные и виброизоляционные боксы, выполненные из горючих материалов, создают дополнительную пожарную нагрузку. При этом владельцев квартир дома обычно не бывает. Майнеры чаще всего устанавливают оборудование на балконах и в пустых квартирах, при этом оставляют работающую технику без присмотра круглосуточно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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