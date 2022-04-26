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Бригадира, по вине которого погибли два рабочих на КБЖД, приговорили к двум годам тюрьмы

Инцидент произошел в августе 2020 года.

«Подсудимый дал указание бригаде на самодельной дрезине проследовать к месту работы. При этом он не включил дрезину в график движения железнодорожного транспорта. В результате нарушений дрезина с рабочими выехала навстречу движущемуся по тому же пути поезду и столкнулась с ним. В результате столкновения, находящиеся на дрезине двое работников погибли», – сообщили в прокуратуре.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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