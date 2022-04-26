Экономика России восстановится в течение 10 лет – аналитики

Украине на восстановление потребуется 5 лет, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков S&P Global Market Intelligence.

Падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, следует из прогноза. К 2023 году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%, рост, по данным S&P Global Market Intelligence, ожидается только в 2024 году – на 1,6%. К 2026 году, по мнению аналитиков, ВВП России увеличится на 1,9%.

Инфляция в стране в 2022 году составит 17,8%, полагают они, в 2023 году – 10%, в 2024 году – 7,5% и к 2026 году она сократится до 4,6%.

ВВП Украины в текущем году сократится на 45,7%, предполагают аналитики. Падение экономики ожидается также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане из-за их тесных экономических связей с Россией. Другим странам региона, скорее всего, удастся избежать рецессии, однако растущая инфляция, сбои в цепочках поставок и изменение потребительского поведения все же ослабят рост экономики.