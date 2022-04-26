Сбер предлагает копить с защитой от потери работы и компенсацией медицинских расходов

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни обновила программу накопительного страхования жизни «Билет в будущее». Теперь в любом отделении СберБанка можно оформить полис НСЖ с защитой от потери работы и возмещением медицинских расходов, рассказали SIA.RU в банке.

Программа позволяет копить на различные цели, выбирая актуальные для себя страховые риски и сервисы. Держатель полиса самостоятельно устанавливает комфортные размер и периодичность взносов. Копить с «билетом» можно в течение 5, 7, 10 и 15 лет. Деньги можно вносить единовременно или в рассрочку (ежемесячно или ежегодно).

Полис доступен в базовой, расширенной и детской версиях. Расширенная программа, помимо базовых рисков, защищает клиента на случай получения инвалидности. Детский «билет» обеспечивает страховой защитой и взрослого, и ребёнка.

При оформлении расширенного взрослого «билета» можно также подключить защиту от потери работы. В случае наступления такого события страховая компания выплатит клиенту единовременно один ежегодный страховой взнос по программе при ежегодной оплате, 12 ежемесячных – при ежемесячной. Риск начинает действовать на 181-й календарный день после вступления договора страхования в силу.

«Билет в будущее» с возмещением медицинских расходов компенсирует траты на поддержание здоровья: консультации врачей, иммунопрофилактику, диагностические исследования. Размер выплаты зависит от параметров программы. Например, держателю 5-летнего полиса с ежемесячным взносом 10 тыс. рублей страховая компания компенсирует медицинские расходы на сумму до 10,5 тыс. рублей в год. При этом клиент также сможет оформить социальный налоговый вычет.

Держателям полисов с возмещением медицинских расходов доступен сервис «Медицинский советник» от Сберздоровья: консультант подберёт врача или клинику, поможет записаться на приём. Кроме того, по такому договору можно раз в год обращаться за вторым медицинским мнением по 18 областям медицины.

Помимо страховой защиты, полисы НСЖ предлагают специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах. При оформлении договора на срок от 5 лет можно каждый год получать налоговый вычет до 15 600 рублей, а держателям полисов по детским и расширенным «билетам» заполнить декларацию поможет сервис СберРешения по возврату НДФЛ.