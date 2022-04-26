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Теперь хватает на всех. В братской школе № 36 набирают популярность уроки технологии

В 36-й школе Братска необычайно популярными становятся уроки технологии. Причин тому несколько: благодаря новым окнам в кабинете стало намного теплее и светлее, а современные электролобзики и шлифовальные машины делают творческий процесс быстрым и приятным. 

– Раньше верстаки были старые, на них было неудобно работать. Тисков на всех не хватало, мальчишки иногда даже спорили. Одному приходилось держать, другому строгать, – рассказывает Алексей Дмитриев, учитель технологии школы № 36. – В основном мы занимались ручной обработкой древесины, так как кроме токарных станков у нас ничего такого не было. В этом году поставили тиски дополнительные. Теперь у каждого есть своё полноценное рабочее место.

Вполне возможно, школьники продолжали бы и дальше осваивать исключительно ручной инструмент, если бы не депутат Думы Братска, бразовец Николай Очкас. Необходимые средства, полмиллиона рублей, выделила компания РУСАЛ. Помимо оборудования в кабинете технологии появились пластиковые окна. Раньше, в особо морозные дни, здесь было настолько некомфортно, что приходилось переносить занятия. Ещё одно новшество – ноутбук. Без него современные уроки технологии невозможны. На подходе, кстати, 3Д-принтер.

– Я обратился к управляющему директору БрАЗа Зенкину Евгению Юрьевичу, в компанию РУСАЛ с просьбой организовать помощь в замене окон, приобретении нового оборудования, которое необходимо ребятам для получения опыта и полезных навыков, – комментирует Николай Очкас, депутат думы Братска, руководитель Рабочего совета БрАЗа.

Обязанности депутата Думы Братска Николай Очкас выполняет восьмой год подряд и все это время оказывает поддержку образовательным учреждениям в своем округе. Помимо 36-й школы это два детских сада и Дворец творчества.

– Замена окон – это огромная проблема, потому что школе 52 года, – делится Светлана Гричаных, директор школы № 36. - Хочется поблагодарить компанию РУСАЛ, управляющего директора БрАЗа Зенкина Евгения Юрьевича и, конечно же, нашего дорогого человека, депутата Думы города Братска Очкаса Николая Николаевича. Благодаря им у нас современная, красивая входная группа, шлагбаум, заменены окна в малом спортивном зале и ещё много всего сделано.

О необходимости поддержки социальной сферы в городах, где работают предприятия РУСАЛа, неоднократно заявлял основатель компании Олег Дерипаска. Ежегодно металлурги финансируют строительство и реконструкцию объектов образования, культуры и спорта, ремонты, закупку оборудования и инвентаря. С 2020 года вливания РУСАЛа в экономику Братска составили более 1,2 миллиарда рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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