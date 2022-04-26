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Банк «Открытие» стал победителем престижной премии клиентского сервиса СХ AWARDS

Банк «Открытие» получил награду СХ AWARDS в номинации «Клиент в центре всего». Церемония награждения лауреатов премии сезона 2021-2022 года состоялась 20 апреля в рамках VII Форума Мир Клиентского Опыта – CX WORLD FORUM, рассказали SIA.RU в банке.

«Победу в премии мы рассматриваем как признание усилий банка в совершенствовании клиентского сервиса. Мы выстроили системный подход в работе с клиентским опытом наших премиальных клиентов и очень рады, что наша работа получила столь высокую оценку профессионального сообщества», — рассказала старший вице-президент, руководитель Блока обслуживания и продаж банка «Открытие» Наталья Смирнова.

CX World Awards — крупнейшая ежегодная профессиональная премия в индустрии клиентского опыта. Цель премии — содействовать развитию клиентоцентричной стратегии компаний, выявлять и поддерживать лидеров и лучших профессионалов рынка, освещать лучшие проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта. CX WORLD FORUM объединяет на своей площадке более 200 экспертов и профессионалов в сфере клиентского опыта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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