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Иркутянин три дня удерживал женщину с ребенком

В полицию обратилась подруга потерпевшей. Она рассказала, что у ее знакомой три дня находится мужчина, отказывается уходить, никуда ее не отпускает, ведет себя агрессивно. В квартире также проживает несовершеннолетний ребенок.

«Увидев сотрудников, злоумышленник из помещения выходить отказался, закрыл дверь. При этом в руках у него был нож. Пьяного нарушителя доставили в отдел полиции», – рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Сейчас в отношении дебошира составлен административный протокол.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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