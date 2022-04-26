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Братчан приглашают на публичные слушания по проекту перестройки БрАЗа

Публичные слушания по проекту перестройки алюминиевого завода пройдут в Братске в ближайший четверг. Всех желающих ждут в актовом зале Металлургического техникума на Курчатова, 72, сообщает пресс-служба БрАЗа.

Впервые о намерениях глубокой модернизации заводов в Братске, Красноярске, Шелехове и Новокузнецке компания РУСАЛ заявила год назад. Проект перестройки БрАЗа предусматривает внедрение современной технологии обожженного анода и предварительно оценивается в 120 миллиардов рублей.  

Новые корпуса, которые появятся на месте части нынешних, будут оснащены электролизерами РА-550. Это собственная разработка РУСАЛа, не имеющая аналогов в мире по производительности и экологичности.  На новом производстве выброс бенз(а)пирена снизится до нуля, выброс сернистых и фтористых соединений уменьшится в 10 раз.  Строительство планируется начать в следующем году и закончить к 2030-му.   Объем выработки алюминия на братской промплощадке останется на нынешнем уровне, увеличивать его не будут.

На предстоящих 28 апреля публичных слушаниях можно получить исчерпывающую информацию о проекте, а также задать интересующие вопросы представителям компании РУСАЛ. Регистрация участников начнется в 16-00, при себе необходимо иметь паспорт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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