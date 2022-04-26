Новости

В Иркутской области стали реже покупать одежду, мебель и ходить в кино

МТС изучил (исследование есть у SIA.RU), как повлияла на траты жителей Иркутской области сложившаяся в России экономическая ситуация. Анализ собственных данных МТС Банка показал, что больше всего в первой половине апреля 2022 года упал спрос на мебель – в 2,4 раза и одежду – в 2,2 раза. Также в 2,7 раза жители региона стали реже ходить в кино.

В конце февраля – начале марта 2022 года наблюдался ажиотажный спрос в магазинах, объявивших о временном прекращении продаж. Сейчас эти торговые сети не работают, и, как показывают данные по банковским картам, многим из них жители региона пока не нашли замену.

Больше всего в первой половине апреля 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось количество транзакций в магазинах мебели – в 2,4 раза. Ненамного отстали магазины одежды, где продажи упали в 2,2 раза, а в магазинах спорттоваров – ровно вдвое. Средние чеки при этом выросли во всех трех категориях: на мебель – в 2,3 раза, одежду – на 43% и спорттовары – на 41%.

Также отмечается значительное снижение спроса на бытовую технику и смартфоны – количество транзакций в этих категориях уменьшилось на 23% и 21% соответственно. Средний чек на бытовую технику вырос на 16%, а снижение среднего чека на 42% при покупке смартфонов говорит о том, что покупатели стали предпочитать более дешевые модели.

Кино и еда на дом

В российский прокат не вышли многие иностранные кинопремьеры, из-за чего количество транзакций в кинотеатрах в первой половине апреля 2022 года снизилось в 2,7 раза. В онлайн-кинотеатрах, наоборот, рост количества платежей составил 24%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в общепите. В ресторанах и заведениях фастфуда количество чеков уменьшилось на 15% и 13% соответственно, а количество доставок готовой еды на дом выросло на 62%.

Организованные путешествия

В туристической сфере виден отказ от самостоятельных путешествий в пользу организованных туров. Число покупок авиабилетов снизилось на 22%, количество бронирований в отелях стало меньше на 18%. При этом количество транзакций в турагентствах увеличилось на 73%. Такая тенденция объясняется тем, что самостоятельные путешественники столкнулись с трудностями при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц из-за ограничения работы сервисов путешествий и блокировки платежей с российских карт на иностранных сайтах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании