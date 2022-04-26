В Иркутской области стали реже покупать одежду, мебель и ходить в кино

МТС изучил (исследование есть у SIA.RU), как повлияла на траты жителей Иркутской области сложившаяся в России экономическая ситуация. Анализ собственных данных МТС Банка показал, что больше всего в первой половине апреля 2022 года упал спрос на мебель – в 2,4 раза и одежду – в 2,2 раза. Также в 2,7 раза жители региона стали реже ходить в кино.

В конце февраля – начале марта 2022 года наблюдался ажиотажный спрос в магазинах, объявивших о временном прекращении продаж. Сейчас эти торговые сети не работают, и, как показывают данные по банковским картам, многим из них жители региона пока не нашли замену.

Больше всего в первой половине апреля 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось количество транзакций в магазинах мебели – в 2,4 раза. Ненамного отстали магазины одежды, где продажи упали в 2,2 раза, а в магазинах спорттоваров – ровно вдвое. Средние чеки при этом выросли во всех трех категориях: на мебель – в 2,3 раза, одежду – на 43% и спорттовары – на 41%.

Также отмечается значительное снижение спроса на бытовую технику и смартфоны – количество транзакций в этих категориях уменьшилось на 23% и 21% соответственно. Средний чек на бытовую технику вырос на 16%, а снижение среднего чека на 42% при покупке смартфонов говорит о том, что покупатели стали предпочитать более дешевые модели.

Кино и еда на дом

В российский прокат не вышли многие иностранные кинопремьеры, из-за чего количество транзакций в кинотеатрах в первой половине апреля 2022 года снизилось в 2,7 раза. В онлайн-кинотеатрах, наоборот, рост количества платежей составил 24%.

Аналогичная тенденция наблюдается и в общепите. В ресторанах и заведениях фастфуда количество чеков уменьшилось на 15% и 13% соответственно, а количество доставок готовой еды на дом выросло на 62%.

Организованные путешествия

В туристической сфере виден отказ от самостоятельных путешествий в пользу организованных туров. Число покупок авиабилетов снизилось на 22%, количество бронирований в отелях стало меньше на 18%. При этом количество транзакций в турагентствах увеличилось на 73%. Такая тенденция объясняется тем, что самостоятельные путешественники столкнулись с трудностями при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц из-за ограничения работы сервисов путешествий и блокировки платежей с российских карт на иностранных сайтах.