Альфа-Банк запустил скоринговую программу по факторингу

Финансирование дебиторской задолженности стало доступнее, быстрее и удобнее благодаря автоматическому скорингу и упрощенной процедуре оформления.

Данная методика – уникальная на рынке. Расчет лимита производится автоматически с помощью скоринга, который Альфа-Банк уже успешно применяет при кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса. Кроме того, по факторингу действует ускоренная процедура оформления и требуется минимальный пакет документов. Решение принимается в течение двух дней, одновременно клиент получает коммерческое предложение.

В рамках программы принимаются лимиты в сумме до 30 млн. рублей для клиентов среднего и малого бизнеса.

Для клиентов Альфа-Банка доступен широкий перечень отраслей, по которым возможно финансирование дебиторской задолженности. Среди них: производство и торговля товарами повседневного спроса, пищевая промышленность, АПК и производственные компании.

Требование по минимальной выручке покупателя для оформления сделки уменьшилось. В качестве покупателя может быть принята на обслуживание компания с годовой выручкой от 60 млн. рублей.

Преимущества факторинга – минимум документов, быстрое принятие решения, не требуется залог, а также перевод и поддержание оборотов, источником погашения являются платежи от покупателя по условиям контракта, по факторингу можно финансировать до 90% оборота.

Клиент может подать заявку как через интернет-банк, так и через сайт банка. Предоставить документы, получить ответ и оформить сделку можно при помощи электронного документооборота – без посещения офиса.

Подробнее о новой процедуре факторинга и условиях можно узнать по ссылке.