СберСтрахование за I квартал 2022 года выплатила клиентам почти 1 млрд рублей

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование в I квартале 2022 года урегулировала почти 20 тыс. страховых случаев на общую сумму 923 млн рублей.

Наибольший объём выплат зафиксирован по ипотечному и добровольному страхованию жилья — 187 и 179 млн рублей соответственно. По ОСАГО в I квартале СберСтрахование урегулировала убытки на общую сумму в 147 млн рублей, по страхованию от несчастных случаев — 142 млн рублей. По программе «Зелёные каникулы» для ипотечных заёмщиков Сбера, которая защищает от недобровольной потери работы, — 74 млн рублей.

Наибольшая средняя выплата для розничных клиентов наблюдается по ипотечному страхованию и составляет 146 тыс. рублей. По каско, ОСАГО и добровольному страхованию жилья средняя компенсация составляет 96, 80 и 72 тыс. рублей соответственно.

Чаще всего в I квартале 2022 года клиенты обращались в компанию с заявлениями по программам страхования от несчастного случая (34%), страхованию путешественников и добровольному страхованию жилья (по 13%).

По программам корпоративного страхования СберСтрахование выплатила 72 млн рублей по 700 случаям. В частности, компенсации по каско составили 21 млн рублей, страхованию имущества — 20 млн, грузов — 17 млн рублей, железнодорожного транспорта — 7 млн рублей.