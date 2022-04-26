Банк «Приморье» проводит акцию «Полетели»

К сезону отпусков Банк «Приморье» запускает акцию «Полетели!» и дарит 1000 приветственных миль всем Клиентам, кто в период с 25 апреля по 30 сентября 2022 года совершит первую расходную операцию по кредитной карте с подключенной программой лояльности «Аэрофлот Бонус».

Кредитная карта от Банка «Приморье» - это выгодно!

бесплатный выпуск карты

бесплатное обслуживание карты

кредитный лимит до 1.500.000 рублей

За каждые потраченные 100 рублей начисляется:

1 миля - при покупке по карте от 10 000 до 75 000 рублей в месяц

2 мили - при покупке по карте от 75 000 до 150 000 рублей в месяц

3 мили - при покупке по карте от 150 000 до 300 000 рублей в месяц

Бонусные мили «Аэрофлот бонус» вы можете потратить на:

повышение класса обслуживания при перелетах

покупку билетов в компании Аэрофлот

обменять мили на товары или услуги партнеров программы.

Полетели в отпуск вместе с кредитной картой от Банка «Приморье».

Оставьте заявку на оформление кредитной карты: https://www.primbank.ru/cards/credit_cards/kreditnaya-karta-aeroflot-bonus/

Сроки проведения акции «Полетели!», информация об организаторе, правилах ее проведения, размере приветственных миль, сроке и порядке их начисления, а также тарифы на обслуживание карты размещены на странице https://www.primbank.ru/tariffs/