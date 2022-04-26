Банк «Приморье» проводит акцию «Полетели»

К сезону отпусков Банк «Приморье» запускает акцию «Полетели!» и дарит 1000 приветственных миль всем Клиентам, кто в период с 25 апреля по 30 сентября 2022 года совершит первую расходную операцию по кредитной карте с подключенной программой лояльности «Аэрофлот Бонус».
Кредитная карта от Банка «Приморье» - это выгодно!
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бесплатный выпуск карты
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бесплатное обслуживание карты
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кредитный лимит до 1.500.000 рублей
За каждые потраченные 100 рублей начисляется:
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1 миля - при покупке по карте от 10 000 до 75 000 рублей в месяц
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2 мили - при покупке по карте от 75 000 до 150 000 рублей в месяц
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3 мили - при покупке по карте от 150 000 до 300 000 рублей в месяц
Бонусные мили «Аэрофлот бонус» вы можете потратить на:
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повышение класса обслуживания при перелетах
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покупку билетов в компании Аэрофлот
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обменять мили на товары или услуги партнеров программы.
Полетели в отпуск вместе с кредитной картой от Банка «Приморье».
Оставьте заявку на оформление кредитной карты: https://www.primbank.ru/cards/credit_cards/kreditnaya-karta-aeroflot-bonus/
Сроки проведения акции «Полетели!», информация об организаторе, правилах ее проведения, размере приветственных миль, сроке и порядке их начисления, а также тарифы на обслуживание карты размещены на странице https://www.primbank.ru/tariffs/