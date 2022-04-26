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Банк «Приморье» проводит акцию «Полетели»

К сезону отпусков  Банк «Приморье» запускает акцию «Полетели!»  и дарит 1000 приветственных миль всем Клиентам, кто в период  с 25 апреля по 30 сентября 2022 года  совершит первую расходную операцию по кредитной карте с подключенной программой лояльности «Аэрофлот Бонус».

Кредитная карта от Банка «Приморье» - это выгодно!

  • бесплатный выпуск карты

  • бесплатное обслуживание карты

  • кредитный лимит до 1.500.000 рублей

За каждые потраченные 100 рублей начисляется:

  • 1 миля - при покупке по карте от 10 000 до 75 000 рублей в месяц

  • 2 мили - при покупке по карте от 75 000 до 150 000 рублей в месяц

  • 3 мили - при покупке по карте от 150 000 до 300 000 рублей в месяц

Бонусные мили  «Аэрофлот бонус»  вы можете потратить на:

  • повышение класса обслуживания при перелетах

  • покупку билетов в компании Аэрофлот

  • обменять мили на товары или услуги партнеров программы.

Полетели в отпуск вместе с кредитной картой от Банка «Приморье».

Оставьте заявку на оформление кредитной карты: https://www.primbank.ru/cards/credit_cards/kreditnaya-karta-aeroflot-bonus/

Сроки проведения акции «Полетели!», информация об организаторе, правилах ее проведения, размере приветственных миль,  сроке и порядке их начисления, а также тарифы на обслуживание карты размещены на странице https://www.primbank.ru/tariffs/


/ Сибирское Информационное Агентство /
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