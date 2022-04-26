Мобильный оператор ГПБ Мобайл запустился в Смоленске

Газпромбанк запустил мобильного оператора ГПБ Мобайл в Смоленске. С 25 апреля SIM-карту нового оператора можно получить в отделениях Банка или заказать с доставкой. Представитель Банка привезет SIM-карту и договор об оказании услуг связи в любое удобное место. Для оформления SIM-карты при себе нужно иметь паспорт.

В случае, если абонент является держателем банковской карты Газпромбанка, он также может присоединиться к программе лояльности мобильного оператора «Быть вместе», которая позволит получать скидку на связь до 70% в зависимости от выполнения условий программы лояльности. Кроме того, в первый месяц после подключения пакет минут, Гб и SMS на любом выбранном тарифном плане будет удвоен.

Продуктовая линейка «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». Например, тарифный план «Легко», включающий в себя 250 минут звонков и 5 Гб интернета, с учетом максимальной скидки может обойтись абонентам из Смоленска, участвующим в программе лояльности, всего в 75 рублей в месяц. Для тех, кто не является клиентами Газпромбанка, тариф обойдется в 250 рублей в месяц. За эту сумму абоненту также будут доступны 50 SMS и безлимитная связь внутри сети по всей России.

Мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2. За переход к оператору ГПБ Мобайл со своим основным номером мобильный счет абонента пополняется на 1000 бонусных рублей.

Подробнее с информацией о мобильном операторе, порядке заключения договора оказания услуг связи, действующих тарифах и правилах участия в программе лояльности «Быть вместе» можно ознакомиться здесь.