Как работает Росбанк в майские праздники 2022

Росбанк обращает внимание на изменение графика работы офисов банка в связи с Днем труда и Днем Победы.

В период праздничных дней Росбанк планирует обслуживать клиентов в следующем режиме:

1-3 мая – офисы не работают;

4-6 мая – стандартный режим работы всех офисов;

7 мая – открыты только офисы, работающие по субботам, со стандартным режимом работы;

8 мая – нерабочий день для всех отделений, кроме офисов, работающих по воскресеньям (с ежедневным графиком работы);

9-10 мая – офисы не работают;

с 11 мая – стандартный режим работы.

Найти удобный офис можно по ссылке.

Совершать различные банковские операции можно с помощью следующих дистанционных каналов обслуживания Росбанка:

Интернет-банк и мобильное приложение РОСБАНК Онлайн

Кроме того, клиенты Росбанка могут получить консультацию в чате и с помощью чат-бота «Антона»: начиная от общих вопросов, заканчивая подключением услуг и заказом справок.

Контакт-центр

Тел. 8 800 234 44 34 (звонок бесплатный в регионах присутствия банка), а также по короткому номеру *5434 (бесплатно со всех мобильных телефонов в регионах присутствия Росбанка).

Банкоматы

В банкоматах Росбанка вы можете:

снимать средства со счета;

вносить ежемесячные платежи по кредитам (в банкоматах Росбанка с функцией приема наличных денежных средств). Для погашения кредита через АТМ средства необходимо вносить на вашу дебетовую карту, к которой привязан счет погашения. Списание произойдет автоматически в установленную дату;

вносить денежные средства на кредитную карту Росбанка. Для этого используйте сервис «Внесение денежных средств» в банкомате Росбанка, зачисление денежных средств происходит онлайн.

Для погашения кредитов «Росбанк Авто» и «Росбанк Дом» воспользуйтесь сервисом «Погашение кредитов» в банкоматах Росбанка.

Чтобы выбрать ближайший банкомат, позвоните в контакт-центр или воспользуйтесь ссылкой.