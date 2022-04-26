Как работает Росбанк в майские праздники 2022

Росбанк обращает внимание на изменение графика работы офисов банка в связи с Днем труда и Днем Победы.
В период праздничных дней Росбанк планирует обслуживать клиентов в следующем режиме:
- 1-3 мая – офисы не работают;
- 4-6 мая – стандартный режим работы всех офисов;
- 7 мая – открыты только офисы, работающие по субботам, со стандартным режимом работы;
- 8 мая – нерабочий день для всех отделений, кроме офисов, работающих по воскресеньям (с ежедневным графиком работы);
- 9-10 мая – офисы не работают;
- с 11 мая – стандартный режим работы.
Найти удобный офис можно по ссылке.
Совершать различные банковские операции можно с помощью следующих дистанционных каналов обслуживания Росбанка:
- Интернет-банк и мобильное приложение РОСБАНК Онлайн
- Кроме того, клиенты Росбанка могут получить консультацию в чате и с помощью чат-бота «Антона»: начиная от общих вопросов, заканчивая подключением услуг и заказом справок.
- Контакт-центр
- Тел. 8 800 234 44 34 (звонок бесплатный в регионах присутствия банка), а также по короткому номеру *5434 (бесплатно со всех мобильных телефонов в регионах присутствия Росбанка).
Банкоматы
В банкоматах Росбанка вы можете:
- снимать средства со счета;
- вносить ежемесячные платежи по кредитам (в банкоматах Росбанка с функцией приема наличных денежных средств). Для погашения кредита через АТМ средства необходимо вносить на вашу дебетовую карту, к которой привязан счет погашения. Списание произойдет автоматически в установленную дату;
- вносить денежные средства на кредитную карту Росбанка. Для этого используйте сервис «Внесение денежных средств» в банкомате Росбанка, зачисление денежных средств происходит онлайн.
Для погашения кредитов «Росбанк Авто» и «Росбанк Дом» воспользуйтесь сервисом «Погашение кредитов» в банкоматах Росбанка.
Чтобы выбрать ближайший банкомат, позвоните в контакт-центр или воспользуйтесь ссылкой.