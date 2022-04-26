Треть россиян тратят деньги на благотворительность

Большинство россиян, участвующих в благотворительности, не намерены сокращать размер пожертвований в условиях ухудшения экономической ситуации. 48% готовы помогать беженцам, оказавшимся в России. 81% положительно относятся к деятельности фондов, помогающих больным детям. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

46% россиян в целом положительно относятся к деятельности благотворительных фондов, помогающих больным детям, хотя иногда возникают вопросы, как идет управление полученными деньгами. По мнению еще 35%, работа этих фондов гораздо эффективнее работы государственных структур.

19% относятся к деятельности таких фондов отрицательно. 10% из них полагают, что помогать тяжелобольным детям обязано государство, а не частные фонды. Еще 9% видят в работе таких фондов некий бизнес.

33% опрошенных сообщили, что лично направляют деньги на благотворительные нужды. Наиболее часто так отвечали жители Северного Кавказа (46%), реже других- уральцы (22%). 56% заявили, что не участвуют в благотворительности из-за отсутствия лишних денег. Еще 12% не делают этого принципиально.

53% тех, кто занимается благотворительностью, не уменьшат размер пожертвований, несмотря на ухудшение экономической ситуации. 33% будут помогать меньше, чем раньше. 12% переключатся на помощь вещами и продуктами. 2% увеличат свои благотворительные взносы.

На вопрос, чем вы готовы помогать беженцам, оказавшимся в России (можно было давать больше одного варианта ответа) наши сограждане чаще всего называли помощь вещами (39%), продуктами питания (25%), а также пожертвование небольшой сумму денег – до 5 тысяч рублей (20%). 16% заявили о нежелании помогать беженцам, 4% не помогают никому принципиально. 32% сказали, что рады помочь, но не могут.