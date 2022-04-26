От работодателя в наследство: большинство россиян хотели бы получать корпоративную пенсию

80% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к выплатам от государства, выяснили сервис Работа.ру и СберНПФ, опросив более 6650 респондентов из всех регионов России.

Интерес к совместным с работодателем накоплениям выше всего среди молодежи: их хотели бы формировать 83% россиян в возрасте 18-25 лет. Большинство тех, кому сейчас 36-54 лет (81%) также хотели бы участвовать в корпоративных пенсионных программах (КПП). Желание копить на пенсию с работодателем активно выражают и респонденты возраста 56+, их доля составила 77%.

19% россиян в среднем знают, что корпоративные пенсионные программы включены в соцпакет некоторых российских компаний, а 23% «что-то слышали» об этом. Больше всего «знающих» (21%) в возрастной группе 56+, меньше всего (8%) — среди респондентов 18-25 лет. Сегодня участвуют в КПП своих компаний лишь 5% респондентов, чаще всего это сотрудники в возрасте от 36 до 55 лет.

Половина россиян (50%) хотела бы, чтобы сумма дополнительной выплаты от работодателя составляла не менее 30 тыс. рублей в месяц. Год назад такие ожидания были у 38% респондентов. Чуть менее четверти (21%) респондентов согласились бы получать от компании после завершения карьеры 20-30 тыс. рублей в месяц, в 2021 году таких было 26%. 16% опрошенных (18% — в 2021 году) считают, что им хватило бы дополнительной поддержки от работодателя в будущем в размере 15-20 тыс. рублей в месяц. А 9% (12% в прошлом году) полагают, что им было бы достаточно 10-15 тыс. рублей в месяц. Сейчас 4% жителей нашей страны согласны на выплаты от компании до 10 тыс. рублей в месяц, годом ранее таких было 6%.

Интересно, что респондентов, которые после завершения карьеры хотели бы получать от работодателя более 30 тыс. рублей в месяц, больше всего в возрастных группах 18-25 лет и 36-45 лет — 54% и 51% соответственно. По 50% опрошенных хотели бы иметь такую же прибавку в будущем среди 26-35-летних россиян и респондентов старше 56 лет. Среди тех, кто согласен получать до 10 тыс. рублей от компании, больше всего людей в возрасте 46-55 лет (7%) и 18-25% лет (6%).

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«Корпоративные пенсионные программы приобретают сегодня особенную как социальную, так и экономическую функцию: работникам они помогают достичь стабильного дохода к моменту окончания трудовой карьеры, а компаниям — экономить на налогах, социальных сборах, и дополнительно мотивировать персонал. Чтобы сотрудник получал 30 тысяч рублей в месяц на пенсии, ему желательно вступить в программу как можно раньше. Например, сделать это в 35 лет и откладывать ежемесячно порядка 2,7 тысяч рублей. Примечательно, что самый большой интерес к корпоративной пенсии проявляет молодёжь. Это позволяет надеяться, что в ближайшие годы КПП откроют у себя всё больше социально-ответственных российских компаний».

Формировать финансовый резерв для своих сотрудников работодатель может с корпоративной пенсионной программой СберНПФ . Она позволяет компании выбрать наиболее оптимальную для неё программу. Откладывать на пенсию работника может только работодатель или же работодатель совместно с сотрудником в определённых долях (чаще всего — один к одному). Ежегодно СберНПФ начисляет на эти накопления инвестиционный доход. Программа выгодна как персоналу, так и работодателю: с взносов в КПП компания не платит отчисления в социальные фонды, также взносы в программу не облагаются НДФЛ.