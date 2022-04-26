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Как работают биржи в майские праздники 2022

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Мосбиржа и СПБ Биржа опубликовали график работы в майские праздники 2022.

Мосбиржа

  • 29 апреля, 4–6 мая, 11–13 мая — торги на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться в официальные рабочие дни по действующему регламенту.
  • 1–3 мая, 7–10 мая — торги не проводятся.

СПБ Биржа

2, 3, 9 и 10 мая 2022 г. будут проводиться торги, согласно утвержденному накануне расписанию торгов:

  • ценными бумагами иностранных эмитентов с листингом в США (с 14:30 МСК — ценными бумагами 50 международных компаний, с 15:00 МСК — ценными бумагами более 1600 международных компаний).
  • акциями ПАО «СПБ Биржа» (c 10:00 МСК)
  • паями ИПИФ «Индустрии будущего» и ЗПИФ «Фонд первичных размещений» (с 15:00 МСК).

Не будут проводиться торги:

  • российскими ценными бумагами с валютой расчетов российский рубль
  • депозитарными расписками на акции компаний Fix Price Group Ltd и TCS Group Holding PLC.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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