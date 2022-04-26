Как работают биржи в майские праздники 2022

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26 апреля 2022
Мосбиржа и СПБ Биржа опубликовали график работы в майские праздники 2022.
Мосбиржа
- 29 апреля, 4–6 мая, 11–13 мая — торги на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться в официальные рабочие дни по действующему регламенту.
- 1–3 мая, 7–10 мая — торги не проводятся.
СПБ Биржа
2, 3, 9 и 10 мая 2022 г. будут проводиться торги, согласно утвержденному накануне расписанию торгов:
- ценными бумагами иностранных эмитентов с листингом в США (с 14:30 МСК — ценными бумагами 50 международных компаний, с 15:00 МСК — ценными бумагами более 1600 международных компаний).
- акциями ПАО «СПБ Биржа» (c 10:00 МСК)
- паями ИПИФ «Индустрии будущего» и ЗПИФ «Фонд первичных размещений» (с 15:00 МСК).
Не будут проводиться торги:
- российскими ценными бумагами с валютой расчетов российский рубль
- депозитарными расписками на акции компаний Fix Price Group Ltd и TCS Group Holding PLC.