Высоту храма в микрорайоне Приморский уменьшат

Параметры будущего храма в микрорайоне Приморский в Иркутске изменят: высоту снизят, а площадь сократят. Власти решили учесть пожелания горожан несмотря на то, что суд признал их требования необоснованными, сообщает пресс-служба мэрии.

Возведение новой церкви, начатое в 2021 году, было отложено из-за судебных процессов, инициированных жителями, не поддерживающими строительство. В числе прочего оспаривалась законность выдачи разрешения на строительство объекта и договора безвозмездного срочного пользования земельным участком. Доводы истцов были признаны необоснованными, в удовлетворении исковых заявлений суд отказал. Вместе с тем, администрация города обратилась к приходу с просьбой максимально учесть пожелания всех местных жителей.

– Несмотря на то, что закон полностью на нашей стороне, мы услышали всех и внесли коррективы в проект храма. У здания не будет стилобата, который планировался первоначально. За счет этого значительно снизится высота сооружения. В два раза уменьшится площадь здания и более чем в два раза – его строительный объем, – отметил Алексей Кожевников.

Как сообщил Руслан Болотов, с 2310 до 622 кв.м. сократится общая площадь застройки, а площадь озеленения прилегающей территории, напротив, – вырастет с 23 до 61%. Также с 1164 до 4348 кв. м будет увеличена площадь озеленения на земельном участке церкви. С учетом этих изменений и благоустройства, которое планируется в микрорайоне, общая площадь зеленой зоны Приморского составит 9 гектаров.