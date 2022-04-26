Новости

Треть жителей Сибири, Забайкалья и Бурятии тратят деньги на благотворительность

Большинство сибиряков, забайкальцев в жителей Бурятии, участвующих в благотворительности, не намерены сокращать размер пожертвований в условиях ухудшения экономической ситуации. 76% положительно относятся к деятельности фондов, помогающих больным детям. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

43% опрошенных в целом положительно относятся к деятельности благотворительных фондов, помогающих больным детям, хотя иногда возникают вопросы, как идет управление полученными деньгами. По мнению еще 33%, работа этих фондов гораздо эффективнее работы государственных структур.

23% относятся к деятельности таких фондов отрицательно. 12% из них видят в работе таких фондов некий бизнес. Еще 11% полагают, что помогать тяжелобольным детям обязано государство, а не частные фонды.

23% опрошенных сообщили, что лично направляют деньги на благотворительные нужды. 54% заявили, что не участвуют в благотворительности из-за отсутствия лишних денег. Еще 12% не делают этого принципиально.

64% тех, кто занимается благотворительностью, не уменьшат размер пожертвований, несмотря на ухудшение экономической ситуации. 23% будут помогать меньше, чем раньше. 10% переключатся на помощь вещами и продуктами. 3% увеличат свои благотворительные взносы.

На вопрос, чем вы готовы помогать беженцам, оказавшимся в России (можно было давать больше одного варианта ответа) респонденты из Сибири, Забайкалья и Бурятии чаще всего называли помощь вещами (38%), продуктами питания (28%), а также пожертвование небольшой сумму денег – до 5 тысяч рублей (20%). 18% заявили о нежелании помогать беженцам, 4% не помогают никому принципиально. 26% сказали, что рады помочь, но не могут.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании