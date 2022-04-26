Треть жителей Сибири, Забайкалья и Бурятии тратят деньги на благотворительность

Большинство сибиряков, забайкальцев в жителей Бурятии, участвующих в благотворительности, не намерены сокращать размер пожертвований в условиях ухудшения экономической ситуации. 76% положительно относятся к деятельности фондов, помогающих больным детям. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

43% опрошенных в целом положительно относятся к деятельности благотворительных фондов, помогающих больным детям, хотя иногда возникают вопросы, как идет управление полученными деньгами. По мнению еще 33%, работа этих фондов гораздо эффективнее работы государственных структур.

23% относятся к деятельности таких фондов отрицательно. 12% из них видят в работе таких фондов некий бизнес. Еще 11% полагают, что помогать тяжелобольным детям обязано государство, а не частные фонды.

23% опрошенных сообщили, что лично направляют деньги на благотворительные нужды. 54% заявили, что не участвуют в благотворительности из-за отсутствия лишних денег. Еще 12% не делают этого принципиально.

64% тех, кто занимается благотворительностью, не уменьшат размер пожертвований, несмотря на ухудшение экономической ситуации. 23% будут помогать меньше, чем раньше. 10% переключатся на помощь вещами и продуктами. 3% увеличат свои благотворительные взносы.

На вопрос, чем вы готовы помогать беженцам, оказавшимся в России (можно было давать больше одного варианта ответа) респонденты из Сибири, Забайкалья и Бурятии чаще всего называли помощь вещами (38%), продуктами питания (28%), а также пожертвование небольшой сумму денег – до 5 тысяч рублей (20%). 18% заявили о нежелании помогать беженцам, 4% не помогают никому принципиально. 26% сказали, что рады помочь, но не могут.