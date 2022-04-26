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Игорь Кобзев заявил о высоком потенциале переработки дикоросов в Иркутской области

По мнению губернатора, объемы переработки дикоросов можно увеличить в 8-9 раз, учитывая, что спрос на экологически чистое сырьё растет во всём мире. Об этом он заявил на совещании, которое прошло в рамках деловой программы выставки "Сибпродовольствие". На мероприятии обсуждались планы и перспективы развития Приангарья в сфере переработки дикорастущего сырья – пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений.

Участниками совещания стали министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин, руководитель агентства по туризму Приангарья Екатерина Сливина, представители компаний-производителей продукции из дикорастущего сырья, мэры муниципальных образований области. В режиме видеоконференцсвязи участие в совещании принял президент Союза переработчиков дикоросов России Юрий Рудаков.

– Переработка дикоросов в Иркутской области имеет высокий потенциал развития. Ежегодно в регионе заготавливают свыше тысячи тонн дикорастущего пищевого сырья и лекарственных растений. Но потенциал области в этом направлении отмечен на уровне восьми-девяти тысяч тонн. Нам есть к чему стремиться. Продукция из дикоросов относится к огромному рынку экопродуктов, который в последнее десятилетие динамично развивается. Приангарье располагает уникальными природно-климатическими условиями, поэтому может заготавливать экологически чистое сырьё, обладающее ценными свойствами, – отметил Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что развитие отрасли заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов положительно скажется на различных аспектах социально-экономического положения территории. Это будет стимулировать рост производства в смежных отраслях, способствовать активизации предпринимательской деятельности в сельских районах и способствовать самозанятости населения, обеспечивать дополнительные рабочие места.

Игорь Кобзев рекомендовал министерству сельского хозяйства Иркутской области и агентству по туризму региона совместно с администрациями муниципальных образований проработать вопрос организации сезонных ярмарок для компаний, занимающихся переработкой и сбытом дикорастущей пищевой продукцией в местах массового пребывания туристов.

Кроме того, глава региона призвал производителей направить в региональный минсельхоз предложения по развитию отрасли с учётом возникающих сложностей, в том числе в новых экономических условиях.

Илья Сумароков подчеркнул,  что самыми благоприятным для сбора дикоросов в 2021 году стал Тулунский район. В нем заготовили 7 тонн ореха, 66 тонн ягоды, 75 тонн лекарственного сырья, 4,3 тонны грибов, более 8 тонн папоротника и более тонны чаги, а также 2,14 тонн черемши. В прошлом году орех так же активно заготавливался в Нижнеудинском и Черемховском районах. Ягоду заготавливали в Нижнеудинском, Качугском, Иркутском, Заларинском, Куйтунском и Черемховском районах. Массовый сбор лекарственного сырья проходил в Качугском, Усть-Илимском, Нижнеудинском районах.

– Ассортимент выпускаемой предприятиями региона продукции широк, а глубокая переработка дикоросов в Иркутской области позволяет заниматься производством биологически чистых продуктов питания, что ведет к увеличению наполняемости внутреннего рынка и наращиванию объемов поставок продукции в другие регионы России, - пояснил министр.

Он также отметил, что с 2017 года в области предоставляется государственная поддержка в сфере заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Гранты на развитие материально-технической базы получили уже 20 организаций.

В ходе совещания также были представлены меры поддержки, предлагаемые центром "Мой бизнес". О своей работе рассказали организации, занимающиеся переработкой дикорастущего сырья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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