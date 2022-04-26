Иркутская нефтяная компания провела первый форум по социальному проектированию в Усть-Куте

Форум «Социальное проектирование и социальное предпринимательство как драйверы развития территории» впервые прошел в Усть-Куте. Организатором мероприятия выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК), рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Представители власти, бизнеса, эксперты в сфере развития территорий и социального проектирования из Иркутской области и Новосибирска поделились успешными кейсами формирования проектов и инструментами социальных инвестиций. Также на встрече обсудили условия для развития социального предпринимательства в Усть-Куте. Особое внимание спикеры уделили вопросам государственной поддержки и вовлечения молодежи.

Участниками форума стали 100 человек, остальные желающие подключались онлайн. На встрече также присутствовали жители Усть-Кута – победители грантового конкурса ИНК. Грантополучатели поделились своим опытом реализации проектов.

– Данный форум будет стартом образовательных мероприятий, которые ИНК продолжит в дальнейшем. Мы надеемся, что такие встречи дадут возможность обмениваться опытом с другими регионами, устанавливать сотрудничество и находить новые решения для реализации социальных проектов, – отметила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина.

ИНК реализует социально значимые проекты на территории своего присутствия – в Усть-Кутском районе. Они касаются различных сфер: образования, экологии, спорта, культуры, а также поддержки социально незащищенных категорий населений. С 2019 года компания проводит грантовые конкурсы. Всего поддержано 25 социальных инициатив. Конкурсы на получение грантов, помощь общественным организациям и прочие проекты ИНК продолжат реализовываться и в новых экономических условиях.