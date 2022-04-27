Новости

Названы бренды, которые вернутся в Россию через параллельный импорт

Читайте также:

Параллельный импорт: без разрешения правообладателей предлагается ввозить все, кроме сельхозпродукции
1 апреля 2022
В России разрешили параллельный импорт товаров
31 марта 2022

Список могут расширить за счет IT-компаний и автоконцернов.

Сейчас в нем около 200 компаний. Более того, есть все основания полагать, что постепенно он будет расширяться, так как в нем нет многих брендов, производящих комплектующие для компьютеров, компаний, создающих роутеры для 5G, сетевые маршрутизаторы и так далее. Об этом рассказывает агентству «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

К тому же в нем пока отсутствуют некоторые европейские автоконцерны, поэтому можно ждать расширения этого списка, если западные бренды не передумают насчет приостановки деятельности в РФ, считает он.

«То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — говорит юрист.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Параллельный импорт":
Все материалы сюжета (6)


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании