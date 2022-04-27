Названы бренды, которые вернутся в Россию через параллельный импорт

Список могут расширить за счет IT-компаний и автоконцернов.

Сейчас в нем около 200 компаний. Более того, есть все основания полагать, что постепенно он будет расширяться, так как в нем нет многих брендов, производящих комплектующие для компьютеров, компаний, создающих роутеры для 5G, сетевые маршрутизаторы и так далее. Об этом рассказывает агентству «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

К тому же в нем пока отсутствуют некоторые европейские автоконцерны, поэтому можно ждать расширения этого списка, если западные бренды не передумают насчет приостановки деятельности в РФ, считает он.

«То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом», — говорит юрист.