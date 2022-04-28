Вклад в будущее. Как Сбер помогает Иркутской детской больнице

Люди, обладающие достатком и положением в обществе, должны быть еще и меценатами, убежден главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. В Байкальском банке Сбербанка придерживаются того же мнения. Накануне банк подписал официальное соглашение о сотрудничестве с медицинским учреждением. Оно затрагивает самые разные сферы – от благотворительности и эковолонтерства до страхования и помощи в цифровизации медицинских процессов. И в Сбере, и в больнице надеются: подписанное соглашение – только начало общего масштабного проекта.

Байкальский банк Сбербанка подписал официальное соглашение о сотрудничестве с Иркутской областной детской клинической больницей.

Фото: Андрей Фёдоров

Прорыв в благотворительности

В Иркутской областной детской больнице собралась команда профессионалов под руководством Юрия Козлова. Опытного детского хирурга знают не только в Иркутской области, России, но и в других странах.

– Юрий Андреевич – человек с огромным сердцем, который проводит уникальные операции, применяет уникальные технологии, помогая детям в разных уголках мира. Его личный бренд и заслуги для нас немаловажны, – подчеркнула Юлия Кальвина, управляющий Иркутского отделения Сбера, во время подписания соглашения.

Помощь банка медицинскому учреждению не ограничится благотворительными проектами и мероприятиями. По словам Юлии Кальвиной, банк намерен сотрудничать с больницей и в других важных направлениях.

– Во-первых, это цифровизация процессов, которая призвана сделать работу врачей более удобной, оперативной, технологичной. Во-вторых, добровольное страхование гражданской ответственности врачей. Главный врач больницы Юрий Козлов сам внес это прогрессивное предложение, и мы его поддержали. Это первый опыт на территории Байкальского банка, настоящий прорыв! Сотрудники детской больницы – первопроходцы.

Волонтеры помогут

По словам главного врача больницы Юрия Козлова, Сбербанк – это не просто зеленая вывеска, которая появилась в больнице, а организация, которая совершает реальные добрые дела. Партнеры выразили надежду на то, что все их совместные планы со временем выльются в один мощный суперпроект. А пока врачи и сотрудники банка будут делать все возможное, чтобы скрасить маленьким пациентам пребывание в больнице.

Юлия Кальвина отметила, что Сбер может гордиться своей командой волонтеров. Они могут проводить с пациентами больницы различные мероприятия. Раньше энтузиасты работали, в основном, со школами и вузами. Детская больница – то место, где они очень нужны.

Байкальский банк Сбербанка подписал официальное соглашение о сотрудничестве с Иркутской областной детской клинической больницей.

Фото: Андрей Фёдоров

– В ближайшее время продумаем и форматы, и периодичность мероприятий, -- отметила Юлия Кальвина. – Игры, соревнования, конкурсы будут отвлекать ребятишек от недугов, заряжать позитивными эмоциями. И для нашего эко-движения такая работа пойдет на пользу.

Многие сотрудники Сбера откликнулись на просьбу собрать для детей подарки – игрушки, книги. У многих есть сегодня потребность сделать что-то доброе. Некоторые семьями ходили в магазин, покупали детские книги. Тем самым воспитывали в собственных детях доброту и сострадание.

Байкальский банк Сбербанка подписал официальное соглашение о сотрудничестве с Иркутской областной детской клинической больницей.

Фото: Андрей Фёдоров

– Я безмерно рад тому, что детская больница становится местом притяжения неравнодушных людей, – сказал Юрий Козлов. – Людей, которые хотят, чтобы жизнь наших пациентов изменилась в лучшую сторону. И вот в нашей команде появился один из самых долгожданных друзей – Сбербанк.

Как отметил главврач, Сбер продвигает ESG-принципы и делает это не только у себя в офисах. Больница станет одной из площадок формирования полезных экопривычек у детей, а библиотека, собранная волонтерами банка, поможет маленьким пациентам скрасить непростое время лечения.

– Сотрудники Сбера подарили множество хороших книг, а эковолонтеры проведут свои игры и конкурсы. Надеюсь, это сотрудничество будет долгим, плодотворным, и мы воплотим в жизнь еще не один проект.

Байкальский банк Сбербанка подписал официальное соглашение о сотрудничестве с Иркутской областной детской клинической больницей.

Фото: Андрей Фёдоров

Книга лечит

После подписания соглашения сотрудники Сбера не стали откладывать добрые дела в долгий ящик, а сразу отправились к детям, в нефрологическое – самое читающее – отделение больницы. Коробки книг, которые банк собрал вместе с иркутянами, порадовали и пациентов, и врачей.

– Дети у нас лежат подолгу, и многие очень любят читать, – сказала заведующая отделением Людмила Белоусова. – Те книги, которые есть в нашей библиотеке, уже перечитаны ими по нескольку раз. Мы признательны за такую помощь.

Байкальский банк Сбербанка подписал официальное соглашение о сотрудничестве с Иркутской областной детской клинической больницей.

Фото: Андрей Фёдоров

Книги, как оказалось, связывают всех участников благотворительного проекта. Юлия Кальвина, например, любит перечитывать «Гарри Поттера», а главврач больницы Юрий Козлов и вовсе «проглатывает» книги: накануне вечером, например, прочел более 300 страниц.

– Когда на душе тяжело, я беру книгу и становится легче, – признался Юрий Козлов. – Книга позволяет нам прожить еще одну жизнь. Ту, которую в реальности не проживешь. Еще слышал, что на старой книге остается добрая энергетика от рук, которые ее держали. А гаджеты бездушны.

Байкальский банк Сбербанка подписал официальное соглашение о сотрудничестве с Иркутской областной детской клинической больницей.

Фото: Андрей Фёдоров

Вопреки стереотипам, «бездушные гаджеты» не потеснили книгу и среди ребят. В нефрологическом отделении многие дети проводят не один месяц. 14-летняя Настя приехала в Иркутск на лечение из Тулуна. Последние 10 лет она борется с болезнью и книги, по ее словам, помогают в этом.

– Некоторые фрагменты произведений постоянно прокручиваешь в голове, – поделилась своими мыслями девочка. – Иногда я подчеркиваю те отрывки, которые мне особенно понравились. Закладываю те места, которые хочу перечитать. Здорово, что фонд больницы пополнился новой, интересной литературой.

«Коробка храбрости»

Волонтеры Сбера провели с пациентами больницы различные игры и конкурсы. В «Экоборье» с удовольствием приняли участие 20 ребят. Детям предложили пройти испытания на скорость, меткость, силу. Выполняя задания, участники получают простые и полезные навыки. Узнают о том, как беречь нашу природу, сортировать отходы и т.д.

Байкальский банк Сбербанка подписал официальное соглашение о сотрудничестве с Иркутской областной детской клинической больницей.

Фото: Андрей Фёдоров

Мальчики испытали свою силу в «Жиме батарейками»: важно как можно дольше удержать в вытянутых руках ёмкости с батарейками. Игра «Попади крышками в урну» рассчитана на меткость: с определенного расстояния нужно закинуть пластиковые крышечки в специальный контейнер. Цель игры «Рассортируй отходы» – за одну минуту распределить отходы по фракциям.

Победителям и участникам экоигры волонтеры вручили подарки. Также отделению эндокринологии подарили так называемые коробки храбрости с игрушками, купленными сотрудниками Сбербанка на собственные средства.

Подарки предназначены детям, которым ставят уколы или делают другие лечебные процедуры. Маленький сюрприз после испытания, наверняка, даст ребенку стимул для радости и смелости.

Проблемы детства – в приоритете

Какую самую острую проблему хочется решить сегодня в больнице? Такой вопрос мы задали в завершение встречи Юрию Козлову. Главный врач ответил, не раздумывая:

– Я бы хотел, чтобы наше медучреждение превратилось в открытое общество. Ведь проблемы здоровья детей должны стать не только проблемами врачей, но и всего общества. Как только это произойдет, мы сразу увидим позитивные сдвиги. Думаю, опыт Сбера – яркий пример для остальных, как можно творить добро.

Юрий Козлов уверен, что люди, обладающие достатком и положением в обществе, должны быть еще и меценатами. А это довольно сложная задача. Где найти такие механизмы, чтобы доносить это добро тем, кто в нем нуждается? Детская больница – как раз тот проект, который может быть успешным.

– Проблемы детства должны стать одними из приоритетных и для государства, и для бизнеса, – сказал хирург. – Вкладываясь в здоровье детей, мы вкладываемся в будущее.

Вероника Волошина