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Проезд по ранее размытой дороге Усть-Кут – Уоян восстановлен

Талые воды привели дорогу в негодность на 184 километре: на участке между посёлками Окунайский, Магистральный и Казачинское. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в соцсетях.

Из-за этого неделю там были сложности для проезда транспорта. Восстановительные работы ведут специалисты Казачинско-Ленского филиала Дорожной службы Иркутской области и ОАО «Новые дороги».

Сейчас вода ушла, проезд открыт в полном объёме, завершить восстановление планируется 29 апреля. – На этой дороге движется очень много большегрузного транспорта. В сутки – более 1500 автомобилей.

Значительная часть из них работает на строительстве газопровода. Дороги Казачинско-Ленского района в основном грунтовые, они не рассчитаны на такие нагрузки, особенно во время весеннего половодья. Казачинско-Ленскому филиалу Дорожной службы Иркутской области необходимо усилить работы по содержанию дорог на этой территории, – сказала директор по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Юлия Гордина.

На встрече с администрацией Казачинско-Ленского района состоялось обсуждение проектных решений будущего капитального ремонта автомобильной дороги Усть-Кут – Уоян на отрезке с 182 по 192 километр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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