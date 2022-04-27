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Рейтинг самых популярных направлений в майские праздники – аналитики СберСпасибо

Аналитики программы лояльности СберСпасибо провели исследование по списанию бонусов среди клиентов (более 60 млн человек) и выявили самые популярные туристические направления, сообщили SIA.RU в банке.

В этом году россияне использовали 145 млн бонусов при покупке авиабилетов и бронировании отелей в майские праздники. Это сопоставимо с данными 2021 года: тогда было потрачено 149 млн бонусов.

Чаще всего клиенты обменивают бонусы на билеты и бронирование отелей на одного человека (64% опрошенных). На двоих — в 25% случаев, а на троих-четверых в 4% и 5% соответственно.

В этом году топ лидирующих направлений в майские праздники расширился, в списке главных предпочтений при покупке билетов: Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград и Владивосток. Самыми востребованными для бронирования стали гостиницы Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Казани, Владивостока и Краснодара.

С начала года верхушка рейтинга самых популярных туристических направлений России в целом: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа, Симферополь и Тюмень. При этом Казань заняла 13-е место, а Калининград — 17-е.

Рейтинг самых востребованных зарубежных городов возглавляет Ереван. За ним следуют Стамбул, Минск и Баку.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, гендиректор программы лояльности СберСпасибо:

«Традиционно россияне планируют поездки в майские заблаговременно: пиковые значения по покупкам на праздники этого года в разделе ʺТревелʺ сайта СберСпасибо случились ещё в июле-августе 2021-го и в начале апреля 2022. Что касается способа путешествий, мы отмечаем, что порядка 48% списаний бонусов в разделе пришлось на авиа- покупки, а 47% списаний – на приобретение Ж/Д билетов. Также в этом году мы прогнозируем увеличение доли бронирования отелей в связи с уходом ряда иностранных игроков».

Чтобы воспользоваться бонусами от СберСпасибо для покупки билетов или бронирования отелей нужно оформлять заказы в приложении или на сайте программы в разделе «Тревел». При оформлении заказа необходимо указать количество бонусов или миль для списания. Участники могут покрыть до 99% стоимости покупки бонусами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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