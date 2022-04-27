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Укрепление рубля при спаде в экономике: как такое возможно?

Во время спада в российской экономике, как ни странно, наблюдается сильное укрепление рубля. В конце апреля курс доллара почти достиг минимумов начала месяца (72 рубля), а евро и вовсе укрепился на минимальных значениях марта 2020 года (77 рублей). Аналитики «Финама» рассказывают, почему так происходит и что ждать дальше.

– Весной этого года рубль почти не реагирует на вводимые Западом санкции и слабость российской экономики, поскольку его курс на бирже определяют объемы продажи и покупки валюты. Если до кризиса на Украине Банк России не давал рублю слишком сильно укрепиться или ослабнуть, то теперь он этой возможности отчасти лишен —валютные резервы оказались заблокированы, и регулятор уже не может покупать валюту на рынке, чтобы отправить ее в резервы. Поэтому сейчас, когда предложение валюты от российских экспортеров превышает спрос, рубль активно укрепляется. Кстати, это позитивно сказывается и на уровне потребительской инфляции — рост цен по многим товарам прекратился.    

Конечно, Центробанк понимает, что слишком сильный рубль в долгосрочном плане может негативно сказаться на выручке экспортеров и доходах госбюджета. Чтобы это как-то подправить, банковский регулятор уже смягчает ранее введенные валютные ограничения. Сначала был снижен уровень ключевой ставки с 20% до 17%. Потом отменена комиссия в размере 12% за покупку иностранной валюты на бирже. Начиная с 18 апреля снят временный запрет на продажу наличной иностранной валюты физическим лицам в отделениях банков (для валюты, поступившей на счета после 9 апреля). Физлицам повысили лимиты сумм для перевода за рубеж. В ближайшие месяцы будут и новые послабления. Со временем это может вернуть курс рубля к экономически более оправданным уровням. Сейчас они видятся в районе 85–95 руб. за доллар США. Но возврат к этому диапазону будет постепенным.

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Нужно учитывать, что в марте-апреле российские экспортеры продолжают получать расчеты в валюте по заключенным ранее контрактам. При этом возможности нерезидентов, населения и импортеров по операциям с валютой с конца февраля все еще серьезно ограничены. Переток свежекупленной валюты с биржи в наличный кэш пока также запрещен, а снимать наличные со счетов, открытых до 9 марта, можно в пределах $10 тыс. Кроме того, после введения внешних санкций объемы ввоза импортных товаров в Россию резко снизились, а, значит, спрос на валюту упал. Но слишком долго такая ситуация продолжаться не может, поэтому новый рост спроса на валюту от импортеров — всего лишь вопрос времени.

В апреле Банк России опубликовал консенсус-прогноз известных инвестиционных домов про возможное будущее экономики России. Прогнозируемый диапазон курса, согласно опросу ЦБ, составляет 85-110 руб. за доллар США на 2022 год и 90-118,4 руб. на 2023 год. То есть сейчас ожидания участников рынка сходятся в том, что курс рубля продемонстрирует заметное ослабление к текущим уровням.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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