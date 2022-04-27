Доллар после майских праздников может укрепиться до 80-82 рублей

Курс рубля в мае будет зависеть от внешних условий и темпов смягчения Банком России мер валютного контроля, рассказал агентству «Прайм» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Излишнее укрепление рубля – ниже, чем до 72 за доллар – чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более – уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления», – напомнил он.

Характер изменения внешних условий – ситуации в геополитической плоскости, сырьевых цен, общерыночного риск-аппетита – будет диктовать сценарий внутренней подстройки курса валют.

Немаловажным представляется и монетарный фактор. Рыночный консенсус предполагает, что ЦБ РФ на ближайшем заседании понизит ключевую ставку с 17% до 15%, в то время как ФРС США дает сигналы о намерении более решительно повышать ставки, и уже 4 мая мы можем увидеть их рост сразу на 0,5%. Первое – фундаментально негативно для рубля, а второе наверняка сработает на укрепление доллара к остальным валютам, индекс доллара DXY уже приблизился к 102 п. – максимумам с марта 2020 года.