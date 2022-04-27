Новости

Доллар после майских праздников может укрепиться до 80-82 рублей

Курс рубля в мае будет зависеть от внешних условий и темпов смягчения Банком России мер валютного контроля, рассказал агентству «Прайм» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Излишнее укрепление рубля – ниже, чем до 72 за доллар – чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более – уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления», – напомнил он.

Характер изменения внешних условий – ситуации в геополитической плоскости, сырьевых цен, общерыночного риск-аппетита – будет диктовать сценарий внутренней подстройки курса валют.

Немаловажным представляется и монетарный фактор. Рыночный консенсус предполагает, что ЦБ РФ на ближайшем заседании понизит ключевую ставку с 17% до 15%, в то время как ФРС США дает сигналы о намерении более решительно повышать ставки, и уже 4 мая мы можем увидеть их рост сразу на 0,5%. Первое – фундаментально негативно для рубля, а второе наверняка сработает на укрепление доллара к остальным валютам, индекс доллара DXY уже приблизился к 102 п. – максимумам с марта 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании