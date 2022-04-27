Новости

Бывшего заместителя мэра Иркутска Владимира Преловского осудили на 4 года тюрьмы

Его обвиняли в даче взятки.

Судом установлено, что Преловский трижды лично получал взятки за выигрыш строительной организации в тендерах на ремонт фасадов многоквартирных домов.

«4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также запрет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, в государственных и муниципальных учреждениях на срок 3 года 6 месяцев», – говорится в сообщении суда.

Приговор в законную силу не вступил.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании