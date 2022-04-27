Бывшего заместителя мэра Иркутска Владимира Преловского осудили на 4 года тюрьмы

Его обвиняли в даче взятки.

Судом установлено, что Преловский трижды лично получал взятки за выигрыш строительной организации в тендерах на ремонт фасадов многоквартирных домов.

«4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также запрет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, в государственных и муниципальных учреждениях на срок 3 года 6 месяцев», – говорится в сообщении суда.

Приговор в законную силу не вступил.