Льготную ипотеку могут распространить на вторичное жилье

Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, решение могут принять, если правительство в ходе мониторинга увидит, что существующих мер поддержки не хватает.

«Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», — сказал Хуснуллин РБК.

По словам Хуснуллина, в прошлом году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках по стране в среднем составил 27%. Это означает, что люди в основном улучшали жилищные условия, например продавали однокомнатную квартиру и покупали двухкомнатную. «Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», — говорит он.