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Льготную ипотеку могут распространить на вторичное жилье

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Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, решение могут принять, если правительство в ходе мониторинга увидит, что существующих мер поддержки не хватает.

«Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», — сказал Хуснуллин РБК.

По словам Хуснуллина, в прошлом году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках по стране в среднем составил 27%. Это означает, что люди в основном улучшали жилищные условия, например продавали однокомнатную квартиру и покупали двухкомнатную. «Конечно, когда сегодня нет рыночной ипотеки на вторичном рынке, это замедлит и первичный рынок. Мы это четко понимаем», — говорит он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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