«Мультилаб» создадут на базе иркутской школы №64

Открытие высокотехнологичного класса запланировано на начало следующего учебного года, рассказали в мэрии.

В ближайшее время в школе №64 начнутся работы по адаптации дизайн-проектов и подготовке технической документации. Летом запланирован ремонт, установка и монтаж оборудования, обучение педагогов.

Учреждения, в которых будут размещены «Мультилабы», выбирались на конкурсной основе. Участники должны были разработать проекты образовательных программ занятий и мероприятий, рассказать о потенциальных преподавателях, экспертах и спикерах.

На конкурс компании En+ Group было подано 33 заявки: 10 из Иркутска, 18 из Красноярска и 5 из Дивногорска. Победителями стали иркутская школа № 64, гимназия №10 города Дивногорска и Красноярский краевой Дворец пионеров.

– «Мультилабы» – это мультимодульные современные лабораторные классы, где дети получат возможность развивать новые современные компетенции. Эти навыки позволят им добиться успеха в жизни. «Мультилаб» в школе №64 будет доступен также для родителей, людей старшего поколения – всех жителей Иркутска, желающих получить новые навыки, – рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

«Мультилаб» – учебное помещение с современным дизайном и эргономичной планировкой, оснащенное всем необходимым оборудованием для изучения робототехники, электроники, 3D-моделирования, интернета вещей, видеопроизводства, программирования, ИКТ-технологий, ТРИЗ, soft skills и других компетенций. Специально разработанный проект позволяет создавать различные вариации рабочего пространства: от групповой до индивидуальной рассадки.