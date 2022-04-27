Новости

Банк «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь» предлагают альтернативу ИСЖ – продукты семейства «Базис»

СК «Росгосстрах Жизнь» запустила для клиентов банка «Открытие» продажу инвестиционных продуктов семейства «Базис». Это комплексные решения для розничного инвестора — с высоким уровнем страховой защиты капитала, инвестиций и жизни, а также возможностью получить доход при любом рыночном сценарии. Новая продуктовая линейка не имеет аналогов на рынке страхования жизни, рассказали SIA.RU в компании.

Программа «Базис Инвест» обеспечивает возврат первоначальных вложений, а ее потенциальная доходность не ограничена — за счет инвестиций части взноса клиента в акции лидеров российского рынка, таких как «Яндекс» и «Фосагро». Каждая бумага представляет собой отдельную инвестиционную идею.

Программа предусматривает ежегодную выплату клиенту фиксированного дохода. На данный момент доходность составляет 5% годовых при размещении средств на 3 года и 4,37% при размещении средств на 5 лет. Кроме того, есть возможность получения дополнительного инвестиционного дохода в виде дивидендов. Они уплачиваются в конце срока программы, если по итогам инвестирования стоимость акций выросла. Таким образом, минимально возможный доход по программе даже в случае падения рынка равен 21,8% при инвестировании на 5 лет. 

Программа «Базис Гарант» дает клиенту возможность зафиксировать ставку дохода на уровне банковского вклада и гарантированно получить до 8,5% годовых – за счет вложений в безрисковые облигации.

По продуктам линейки «Базис» страховая компания гарантирует возврат 100% вложений даже при падении рынка.

Продукты можно оформить в рублях на срок 3 года и 5 лет. Минимальный взнос — 50 000 рублей. Программы предусматривают страховую защиту в течение всего срока и позволяют обеспечить средствами близких людей в случае неблагоприятных событий. Коэффициент выплат зависит от возраста клиента и срока действия программы.

В продукты включен бесплатный онлайн-сервис «Налоговый консультант», который поможет работающим клиентам получить социальный налоговый вычет в размере 13% с суммы взноса до 120 000 рублей, не выходя из дома. Также действуют льготное налогообложение и юридические преференции: возможность назначить любого выгодоприобретателя, который в случае наступления страхового случая получит эти средства быстрее, чем при стандартной процедуре вступления в наследство.

«В нынешних условиях универсальные сберегательные инвестиционные и страховые продукты с гарантированной защитой капитала — лучшее, что финансовые организации могут предложить клиентам для сохранения и преумножения сбережений. Продукты семейства «Базис» дают возможность клиентам банка «Открытие» надежно защитить свои сбережения практически в любой жизненной и экономической ситуации», — говорит Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».

«Мы полностью переосмыслили продуктовую линейку, как в части инвестиций, так и в части финансовой защиты, дополненной востребованными медицинскими сервисами. Наши продукты полностью соответствуют новым регуляторным требованиям и напрямую отвечают на актуальные вызовы в виде пандемии и санкций. Они стали проще и более клиентоориентированными, но при этом обладают достаточной внутренней гибкостью для того, чтобы стать основой развития новой продуктовой линейки компании на годы вперед», — отмечает Алексей Руденко, генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании