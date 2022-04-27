Соцсети АТБ вошли в ТОП-15 и показали самый высокий рост активности

АТБ поднялся на 17 позиций рейтинга самых активных банков в соцсетях в первом квартале 2022 года. Эксперты назвали этот показатель рекордным среди всех оцениваемых игроков рынка в начале текущего года.

Аналитический портал Бробанк.ру составил рейтинг самых активных банков в социальных сетях I квартала 2022 года. Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в ТОП-15, поднявшись сразу на 17 строчек, и занял 13 место. Такая динамика стала рекордной среди всех оцениваемых игроков рынка.

Также АТБ занял 3-е место в ТОП банков с самым значимым приростом активности.

Традиционно в рейтинге участвуют банки, входящие в ТОП-100 по объему собственных активов и с минимальной аудиторией 10 000 подписчиков во всех соцсетях. Анализ выполняется по четырем платформам: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники и Twitter.

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