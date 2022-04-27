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Открытие Private Banking представляет выставку работ Егора Острова

Во флагманском офисе Открытие Private Banking — подразделения банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами — открылась экспозиция работ известного художника Егора Острова.

В новой экспозиции представлено 15 работ мастера. Их подборка была тщательно сформирована, каждая из работ имеет инвестиционную ценность.

Егор Остров — художник в третьем поколении, отстаивающий творческие заветы сохранения идеалов красоты и европейской традиции в искусстве знаменитой Новой Академии Изящных Искусств, основанной Тимуром Новиковым в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов. В основе уникальной авторской техники Егора Острова — линейный растр, выведенный художником на принципиально новый уровень с помощью компьютерных технологий. Изображение пишется вручную на холсте с помощью живописных линий различной толщины и оттенка, которые создают особый оптический эффект, раскрывая физику работы глаза и зрительного восприятия. В своих работах он предлагает оригинальные визуальные прочтения знакомых композиций старых мастеров, «переизобретая» их для современного зрителя и используя при этом технические возможности современной науки.

Работы Егора Острова находятся в коллекции Русского музея, в 2020 году его работа была включена в выставку Государственного Эрмитажа «Линия Рафаэля. 1520–2020», посвященную 500-летию Рафаэля.

Экспозицию представляет давний партнер банка «Открытие» — a-s-t-r-a gallery — галерейный проект, созданный Алиной Крюковой в 2018 году для продвижения искусства среди нового поколения ценителей и популяризации коллекционирования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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