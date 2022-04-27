Газпромбанк получил четыре награды международной премии в индустрии клиентского опыта CX World Awards

Газпромбанк взял четыре награды на международной премии CX World Awards 2022. Банк получил высокое одобрение жюри в номинациях:

«Лучший дата-центричный подход» за проект построения геомодели для установки банкоматов с учетом потребностей клиентов;

«Лучший подход „Клиент в центре всего”» за комплекс мероприятий по снижению негативных оценок от клиентов и повышению уровня их удовлетворенности обслуживанием;

«Лучшая практика измерения и улучшения клиентского опыта» за построение системы сбора обратной связи от клиентов и встраивание результатов исследований в бизнес-процесс.

Кроме того, в индивидуальной номинации «Лидер клиентского сервиса» победила директор из Департамента клиентского сервиса Газпромбанка, которая внедряла лучшие практики развития сервиса на территории Северо-Западного филиала.

«Текущие реалии каждый день ставят перед нами новые вызовы, и уже недостаточно просто предоставлять хороший сервис. Сейчас необходимо быть на шаг впереди рынка и первыми внедрять изменения, которые ведут к улучшению опыта взаимодействия с клиентом. В новой стратегии развития розничного бизнеса 2022-2024 годов особое место отведено улучшению клиентского опыта и повышению клиентской лояльности. И первые результаты уже видны и признаны международным CX сообществом. Благодарю всех коллег, без которых эта победа была бы невозможной. Это наш общий успех!» — прокомментировала Исполнительный Вице-Президент — начальник Департамента клиентского сервиса Полина Сивакова.

CX World Awards — крупнейшая ежегодная профессиональная премия в индустрии клиентского опыта. Цель премии – содействовать развитию клиентоцентричной стратегии компаний, выявлять и поддерживать лидеров и лучших профессионалов рынка, освещать лучшие проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта. Премия присуждается лучшим в индустрии Сustomer eХperience решением компетентного жюри с 2015 года.