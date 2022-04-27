В Новикомбанке в 10 раз выросло количество вкладов, открываемых онлайн

Количество открываемых онлайн вкладов физлиц в Новикомбанке, опорном банке Госкорпорации Ростех, в марте выросло в 10 раз. Это произошло как за счет притока депозитов в банк, так и развития удаленных каналов обслуживания - почти все клиенты банка (98%) активно пользуются мобильным приложением.

По состоянию на 1 апреля доля вкладов, оформленных дистанционно, через интернет-банк или мобильное приложение, превысила 70%. Годом ранее соотношение между вкладами, открытыми в оффлайн и в онлайн форматах, составляло 60% и 40%, соответственно.

«На фоне рекордного притока депозитов в марте — их количество практически удвоилось — еще ярче обозначилась тенденция перехода наших клиентов в онлайн. Платежи и переводы в мобильном банке — это уже привычные для всех операции. Но к вопросу открытия вкладов многие еще подходят консервативно, предпочитая лично прийти в отделение, чтобы оформить договор. Рост онлайн-вкладов показывает и то, что сформировался положительный пользовательский опыт, и в целом высокий уровень доверия к банку», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

В Новикомбанке действует универсальная линейка депозитных продуктов, доходность которых составляет 12-17%. Банк предлагает следующие вклады: «Капитал» с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока; «Рост» – накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой; вклады «Комфорт» на различные сроки с возможностью пополнения и расходования средств.

Также в Новикомбанке можно открыть высокодоходный вклад «Рантье» с привязкой процентной ставки к ключевой ставке Банка России и применением процентной надбавки до 0,5%.