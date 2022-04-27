Новости

В Новикомбанке в 10 раз выросло количество вкладов, открываемых онлайн

Количество открываемых онлайн вкладов физлиц в Новикомбанке, опорном банке Госкорпорации Ростех, в марте выросло в 10 раз. Это произошло как за счет притока депозитов в банк, так и развития удаленных каналов обслуживания - почти все клиенты банка (98%) активно пользуются мобильным приложением.

По состоянию на 1 апреля доля вкладов, оформленных дистанционно, через интернет-банк или мобильное приложение, превысила 70%. Годом ранее соотношение между вкладами, открытыми в оффлайн и в онлайн форматах, составляло 60% и 40%, соответственно.

«На фоне рекордного притока депозитов в марте — их количество практически удвоилось — еще ярче обозначилась тенденция перехода наших клиентов в онлайн. Платежи и переводы в мобильном банке — это уже привычные для всех операции. Но к вопросу открытия вкладов многие еще подходят консервативно, предпочитая лично прийти в отделение, чтобы оформить договор. Рост онлайн-вкладов показывает и то, что сформировался положительный пользовательский опыт, и в целом высокий уровень доверия к банку», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

В Новикомбанке действует универсальная линейка депозитных продуктов, доходность которых составляет 12-17%. Банк предлагает следующие вклады: «Капитал» с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока; «Рост» – накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой; вклады «Комфорт» на различные сроки с возможностью пополнения и расходования средств.

Также в Новикомбанке  можно открыть высокодоходный вклад «Рантье» с привязкой процентной ставки к ключевой ставке Банка России и применением процентной надбавки до 0,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании