Россельхозбанк: самыми популярными у российских частных инвесторов в марте-апреле стали золотые слитки массой 1, 5 и 10 граммов

Россельхозбанк проанализировал спрос на золотые мерные слитки (слитки от 1 до 1000 граммов золота) в марте-апреле 2022 года, когда в целом был отмечен повышенный интерес к этому формату инвестиций. Как выяснили эксперты банка, наиболее активно клиенты оставляли заявки на покупку золотых слитков массой 10 граммов, их доля в общем количестве слитков, на которые поступили заказы, составила почти 28%. На втором месте по популярности золотые слитки массой 1 граммов – 26,9%, на третьем – 5 граммов с долей 13,4%.

«Популярность золотых слитков небольшой массы объясняется сразу несколькими факторами. Один из них – это появление на рынке инвестиций в золото новых клиентов, которые ранее или не инвестировали вовсе, или инвестировали в другие активы. Они только примеряются к рынку, предпочитая размещать небольшие легко конвертируемые суммы, которые можно безболезненно изъять из активов на длительное время. Другой фактор – это желание диверсифицироваться, ведь при наличии нескольких слитков обеспечивается более высокая мобильность средств, при которой в случае необходимости часть слитков можно обменять на рубли, а остальное продолжать держать в золоте. Кроме того, слитки массой 1 кг стоят в текущих ценах более 5 млн рублей, а это уже внушительная сумма вложений», – отмечает директор Департамента операций на финансовых рынках Россельхозбанка Сергей Фетисов.

При этом доля золотых слитков массой 1 кг в общем количестве заказанных физическими лицами слитков составила 2%, тогда как наименее популярными у клиентов стали слитки массой 500 г (0,8%) и 250 г (1,7%). Заявки на золотые слитки массой 20 г составили 12,5% общего объема, на 50 г и 100 г пришлось по 7,4%.

Популярность золота в регионах

Наибольший спрос на золотые слитки в марте-апреле был зафиксирован Россельхозбанком в регионах Москва и Московская область и Санкт-Петербург и Ленинградская область – 32% и 35% соответственно пришлось на заказы золотых слитков из этих регионов, на третьем месте Краснодарский край с 4% от всех заявок.

В группу лидеров также вошли Свердловская, Самарская и Ульяновская области (каждый регион – по 2%).

Серебро: чем больше, тем лучше

Эксперты РСХБ также проанализировали спрос на серебряные мерные слитки (слитки от 50 до 1000 граммов серебра) в марте-апреле 2022 года. Он демонстрирует разнонаправленную динамику. Наиболее активно клиенты интересовались самыми «тяжелыми» слитками серебра массой 1000 г (31,5% в общем количестве слитков, на которые поступили заявки), на втором месте наименьшая доступная масса слитка 50 г (26,7%), на третьем – серебряные слитки массой 100 г (15,7%). Доля слитков массой 250 г серебра в общем количестве составила 14,1%, на слитки массой 500 г пришлось 12%.

Наибольший спрос на серебряные слитки весной Россельхозбанк зафиксировал так же, как и в отношении золотых слитков, в московском регионе – 29% пришлось на заказы серебряных слитков в Москве и Московской области. На втором месте – Республика Башкортостан (11%). Третье место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область с 10% от всех заявок. Кроме того, большой интерес к инвестициям в серебро в слитках продемонстрировали жители Свердловской области (6%) и Краснодарского края (4%).

С марта в России значительно вырос спрос на покупку драгоценных металлов. Во многом такая динамика была обусловлена желанием инвесторов разнообразить формат вложений, а также отменой НДС на покупку золотых слитков для инвестиционных целей. При этом инвестиции в драгоценные металлы традиционно показывают стабильный рост в долгосрочной перспективе.

РСХБ реализует клиентам, а также выкупает мерные слитки драгоценных металлов за российские рубли. Начиная с 21 марта Россельхозбанк продает слитки физическим лицам также за иностранную валюту (доллары США). Операции купли-продажи осуществляются на основании котировок, меняющихся в зависимости от конъюнктуры рынка драгметаллов. Мерные слитки возможно приобрести в выбранной весовой номенклатуре: золото от 1 до 1000 г; серебро от 50 до 1000 г. Подробнее о покупке слитков драгоценных металлов можно узнать в специальном разделе на сайте банка https://www.rshb.ru/natural/oms/bullions/.