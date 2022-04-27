ИркАЗ подарит жителям Шелехова салют на 9 мая

В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 22:30 в городском парке состоится праздничный салют.

Высота фейерверка - до 200 метров, будет использовано порядка 50 видов пиротехнических изделий разных цветов, эффектов и калибров. Продолжительность - 5 минут.

Алексей Тенигин, директор по экологии ИркАЗа:

– Фейерверк по случаю Дня Победы в Шелехове запустят 9 мая в 22:30 под музыкальное сопровождение. 9 мая мы говорим: «Спасибо» ветеранам, подарившим нам спокойную и мирную жизнь, и вспоминаем тех, кто не вернулся с этой страшной войны.

Лучшие площадки для просмотра - возле Храма Святых апостолов Петра и Павла, бассейна "Лазурный", возле городской бани.