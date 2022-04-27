Проценты по кредитам на пополнение оборотных средств компенсируют предприятиям Иркутской области

На эти цели регион получит 63 млн рублей из федерального бюджета, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Приангарья.

Решение о дополнительном финансировании приняло Правительство РФ. В первом квартале 2022 года на это выделено 4,3 млрд рублей. В Приангарье оператором сбора заявок назначен Фонд развития промышленности Иркутской области.

– Поддержка производственных предприятий, в особенности тех, чья продукция способствует целям импортозамещения, – приоритет для Правительства РФ и органов власти региона. Компенсация процентов по кредитам позволит предприятиям направить высвободившиеся средства на увеличение объема выпускаемой продукции и другие стратегически важные задачи, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На поддержку могут претендовать производители:

одежды,

химических веществ

химпродуктов,

электрического оборудования,

лекарственных средств,

резиновых и пластмассовых изделий,

неметаллической минеральной продукции,

изделий из кожи,

бумаги,

металлов,

изделий из дерева,

мебели.

Также это должны быть предприятия, которые оформили кредитный договор, или дополнительное соглашение к нему об открытии кредитной линии после 21 апреля 2022 года. С помощью поддержки можно возместить до 90% затрат на уплату процентов по кредиту, но не более размера ключевой ставки Центробанка России, установленной на дату уплаты процентов. Общая сумма кредита не должна превышать 250 миллионов рублей, максимальный объём гранта на одно предприятие составляет 50 миллионов рублей.

Как сообщила директор Фонда развития промышленности региона Яна Шевченко, предварительный прием заявок по программе уже начался. Срок рассмотрения – до 10 дней. Выплаты производятся один раз в месяц.