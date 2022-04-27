Новости

Портфель розничных сбережений на рынке вырастет на 10-15%

По итогам года портфель классических сбережений физлиц в России может вырасти на 10-15%. Динамика будет обусловлена повышенной доходностью по вкладам и переходом населения на сберегательную модель поведения. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Анализируя кризисный период первого квартала, топ-менеджер ВТБ отметил, что основные оттоки пришлись на период с 25 февраля по 8 марта. Однако уже после повышения ключевой ставки ЦБ и резкого роста ставок по депозитам ситуацию удалось стабилизировать. Например, в ВТБ доходность по рублевым вкладам достигала 22%, по валютным – до 8%.

«Это сразу же дало эффект. Если в феврале наш портфель рублевых сбережений снизился более чем на 100 млрд рублей – до 3,5 трлн, то за март он не только «отыграл» это отставание, но и вырос до 3,7 трлн. В марте клиенты ВТБ открыли рекордное число сберегательных продуктов – 2,7 млн вкладов и накопительных счетов в рублях. Сейчас рост продолжается – рублевый портфель банка составляет уже почти 4 трлн рублей, с начала года он увеличился более чем на 300 млрд. При этом в апреле темп его прироста в пять раз выше, чем в прошлом году», – рассказал Анатолий Печатников. 

Общий портфель классических сбережений ВТБ во всех валютах также уже восстановился с конца февраля и сейчас приблизился к 4,75 трлн рублей. В том числе портфель в долларах стабилизировался на уровне 8 млрд, в евро – 2 млрд, в остальных валютах – 32 млрд рублей (большая часть приходится на китайский юань). По словам Анатолия Печатникова, с начала года валютный портфель сократился, при этом около 12 тысяч клиентов «переложились» из валюты под высокий процент на рублевые депозиты.

«Отток ликвидности в кризисы – очень кратковременный период. То же было и в 2015 г., когда у граждан был первый шок. Первая реакция – срочно побежать снять в банке все деньги и пойти купить на них какие-то товары. Но Банк России реагирует на это подъемом ключевой ставки, начинают расти ставки по депозитам и кредитам, повышаться цены, рубль падает. Люди перестают покупать и начинают сберегать. Так, в 2015 году пассивы физлиц на рынке за год увеличились на 25% и показали максимальный прирост за всю историю наблюдений с 2013 по 2021 гг.», – напомнил Анатолий Печатников.

По итогам 2022 года в банковском секторе также будет фиксироваться значительный приток средств населения на сберегательные продукты, полагает топ-менеджер. «Я думаю, в этом году средства граждан на счетах и вкладах увеличатся на 10-15%. Люди уйдут в сберегательную модель. Во-первых, высокая инфляция, цены выросли, граждане уже избегают импульсивных покупок. Во-вторых, резко сократилось досрочное погашение кредитов: сейчас невыгодно гасить ипотеку, которую брали под 9% в прошлом году, лучше все-таки свободные деньги положить на депозит. Многие так и поступают», – отмечает он.

По мнению топ-менеджера, сейчас наиболее выгодно хранить средства на классических рублевых вкладах и накопительных счетах, которые позволяют клиентам покрыть инфляционные потери. «Год еще не закончился, но мне кажется, что пик инфляции мы уже прошли. Может быть, мы и не увидим за оставшиеся восемь месяцев года большого прироста цен. Поэтому лучший инструмент сбережений сегодня – рублевый депозит с доходностью 14-15%. Давно в России не было таких высоких рублевых ставок», – резюмирует Анатолий Печатников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании