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2,1 млрд рублей на ремонт дорог дополнительно получит Иркутская область из федерального бюджета

По поручению президента Владимира Путина, Правительство Российской Федерации направило регионам 120 миллиардов рублей. Из них в Иркутскую область поступит 2,1 млрд рублей, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

– Дополнительную финансовую поддержку получат почти 70 регионов. Планируются работы по ремонту и расширению уже существующих участков, строительство новой дорожной инфраструктуры, включая мосты и развязки. Мы с регионами провели оперативную работу, определили приоритетные проекты, чтобы наиболее эффективно распределить эти средства, чтобы деньги сразу начали работать, а не лежали долго на счетах, – сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В Иркутской области часть средств направят на капитальный ремонт подъезда к селу Большая Елань в Усольском районе, реконструкцию дороги Михайловка – Берёзовка в Черемховском районе и ремонт 13 километров пути, связывающих деревню Петрова и посёлок Бугульдейку в Ольхонском районе.

– Работы на этих дорогах планировалось начать в 2023 году. Благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета, мы начнём их на год раньше. Проектная документация разработана, получены положительные заключения государственной экспертизы. Конкурсные процедуры будут объявлены в максимально короткое время. В этом году работы будут оплачены за счёт федеральных средств, в следующем – за счёт областных, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По условиям предоставления дополнительных средств, в Иркутской области в этом году необходимо отремонтировать и ввести в эксплуатацию дополнительно 40,2 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Их перечень сейчас составляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

В этом году на строительство, капитальные ремонты, реконструкции и ремонты дорог в Иркутской области направят 10,3 млрд рублей. Также в конце марта регион получил из федерального бюджета дополнительные средства на восстановление дорог и мостов после наводнения 2019 года. Это 359 млн рублей. На них в Тулунском районе проведут реконструкции двух мостов через реки Изегольчик и Малый Едогон, а также восстановят три километра автодороги Голуметь – Новостройка в Черемховском районе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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