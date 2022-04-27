Женщина, сама положившая голову на рельсы в Шелехове, отсудила у РЖД 50 тыс. рублей

Женщина получила компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей за то, что сама, будучи пьяной, положила голову на рельсы, сообщает пресс-служба Шелеховского городского суда.

Как следует из показаний машиниста, женщина вышла на железнодорожные пути и положила голову на рельсы. Машинист подал два звуковых сигнала и применил экстренное торможение. Ввиду небольшого расстояния травмирования не удалось избежать. После остановки электропоезда мужчина понял, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Бригада скорой помощи, вызванная на место происшествия, госпитализировала потерпевшую.

Женщине компенсировали ущерб согласно закону, который возлагает обязанность на источник повышенной опасности, которым является РЖД, возмещать моральный вред пострадавшему независимо от его вины.