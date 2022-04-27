ЦБ ограничит операции с акциями, которые конвертировали из АДР/ГДР

Банк России ограничил возможности для ускоренной распродажи расконвертированных в акции иностранных депозитарных расписок

– Профучастникам-депозитариям предписано осуществлять обособленный учет акций российских эмитентов, полученных в результате конвертации иностранных депозитарных расписок, и ограничить проведение в течение дня операций по списанию таких бумаг на уровне 0,2% от их количества. Ограничения распространяются на совершение как биржевых, так и внебиржевых сделок, –сообщает регулятор.

В пресс-релизе отмечается, что Банк России зафиксировал тенденцию к приобретению резидентами у нерезидентов из недружественных стран депозитарных расписок для последующей их конвертации в акции и продажи на организованных торгах. Это может привести к непропорциональному увеличению предложения локальных акций на российском рынке, что окажет существенное влияние на ценообразование и спровоцирует падение котировок. В свою очередь, такая ситуация повлечет за собой отрицательную переоценку активов у российских инвесторов и создаст угрозу стабильности финансового рынка. Принятые меры направлены на стабилизацию ситуации.

Предписанные меры не касаются случаев, если иностранные депозитарные расписки были приобретены до 1 марта 2022 года либо если владелец ценных бумаг имеет разрешение Правительственной комиссии.