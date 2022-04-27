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Кудрин назвал «очень сложной» ситуацию в ближайшие два года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал готовиться к «очень сложной ситуации» в ближайшие полтора-два года. Он выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге, трансляцию ведет сайт Совфеда.

Кудрин отметил большие неопределенности в экономике и сообщил о том, что нынешний кризис будет значительнее, чем в 2009 году или во время пандемии.

– Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации, — сказал он.

Он призвал в сложившихся условиях оценить свои силы и ресурсы.

Кудрин предположил, что экономика российских регионов в ближайшее время будет очень дифференцирована из-за санкций. Однако, по его словам, пока до конца не ясно, как разрыв цепочек, увеличение себестоимости, снижение экспорта ляжет на экономику наших регионов.

Глава Счетной палаты также дал прогноз по инфляции в России. По его словам, в этом году инфляция составит 20,7%, в следующем году — более 6%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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