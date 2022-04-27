Два долгостроя ввели в эксплуатацию в Иркутске

Два многоквартирных дома-долгостроя, которые строила компания «Иркутсклесстрой», ввели в эксплуатацию в областном центре, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Здания включили в реестр проблемных объектов в 2019 году, после чего застройщик был признан банкротом. В результате оказались нарушены права 19 граждан.

«После вмешательства надзорного ведомства права застройщика на объект были переданы другой строительной организации – акционерному обществу СЗ «Строительная корпорация Иркутской области», которая завершила строительство домов, а также приняла меры к приведению объекта в соответствие с проектной документацией», – говорится в сообщении.

Сейчас документы на жилье передаются участникам долевого строительства.