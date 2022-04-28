Отходы БЦБК планируют полностью рекультивировать в 2023 – 2024 годах

Работы по рекультивации всех отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) планируют провести в 2023 – 2024 годах, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора государственной корпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

«Мы очень надеемся завершить все проектные работы в этом году, естественно, все неотложные работы будем продолжать делать, и выйти в течение 2023-2024 годов на полное устранение всего наследия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Особой точности и четкости в выборе и реализации технологий от нас требуют правительство и Министерство природных ресурсов», – сказал Лихачев в Совете Федерации.

Проект ликвидации отходов БЦБК в настоящее время корректируется из-за того, что необходимо найти замену импортному оборудованию. В свою очередь структура ВЭБ.РФ – ООО «Байкал.Центр» – подготовит концепцию развития самой производственной площадки.