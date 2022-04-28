Отель с парком-садом скульптур Даши Намдакова создадут в Бурятии

Отель с парком-садом скульптур художника Даши Намдакова будет создан в Бурятии в особой экономической зоне «Байкальская гавань», пишет ТАСС со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.

«Проект поддерживает основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов. Это совместный с Даши Намдаковым проект – строительство гостиничного комплекса с парком-садом скульптур», – сказал Цыденов.

Это уже четвертый проект, планирующийся в «Байкальской гавани». Также здесь будут построены отели компаний Green Flow Baikal, «Космос отель групп» и «Байкал Эрмитаж».

«Пока, к сожалению, с гостиничным фондом на Байкале у нас проблемы – номерного фонда не хватает, о системном массовом туризме пока сказать не можем. Но сейчас к нам пошли инвесторы, "Байкальская гавань" "выстрелила", для всех желающих инвесторов земли даже не хватает», – сказал Цыденов.